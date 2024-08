Für viele Urlauber gehört es zum Sommer wie Eis und Freibad: das Zelten. Wer einen Citytrip mit dem Gefühl, mitten in der Natur zu sein, verbinden möchte oder mal raus will aus den eigenen vier Wänden in Hamburg ohne weit fahren zu müssen, ist auf diesen stadtnahen Campingplätzen richtig. Diese sieben Orte legen wir Ihnen besonders ans Herz – einer davon ist ganz nah bei Tieren, der andere direkt am Wasser.