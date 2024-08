In Hamburg gehen die Sommerferien in die letzte Runde – Zeit, mal wieder die eigene Stadt zu erkunden: Von Altona bis Wandsbek gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling – zum Beispiel am Grindel, in Niendorf oder Neugraben-Fischbek. Diesmal geht es in die Hafencity. Gute Erholung!