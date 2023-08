Sturm im Norden: Böen zerlegen Windrad – Baum stürzt auf Hamburger Haus

Sturmtief „Zacharias“ weht über den Norden und hinterlässt erste Schäden: Sturmböen reißen im Landkreis Rostock Teile eines Windrads mit sich, eine 20 Meter hohe Linde stürzt in Hamburg auf ein Reihenhaus, ein weiterer Baum droht in Barmbek-Süd auf ein Café zu fallen. Und es kommt zu Einschränkungen im Fähr- und Bahnverkehr.

Vermutlich verursacht durch heftige Windböen ist am Montagvormittag in einem Windpark südlich von Gnoien (Landkreis Rostock) eine Windkraftanlage zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zunächst Teile eines Rotorblattes abgerissen. Danach sei der gesamte Turbinenblock abgeknickt und zu Boden gestürzt. Eine Gefahr für Personen habe nicht bestanden. Doch habe die Polizei vorsorglich die angrenzende Landstraße zwischen Jördenstorf und Gnoien gesperrt. Gegen 14 Uhr sei die Strecke wieder freigegeben worden.

Windrad im Norden zerstört – 50.000 Euro Schaden

Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Der Betreiber des Windparks sei informiert worden und habe die weiteren Arbeiten vor Ort übernommen. Die anderen fünf Turbinen in dem Windpark waren nach Angaben eines Polizeisprechers angehalten worden. Bei der beschädigten Anlage sei dies vor dem Einsturz nicht möglich gewesen, hieß es.

Die Reste des abgeknickten Windrads picture alliance / dpa/Jens Büttner Die Reste des abgeknickten Windrads

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Montag und Dienstag für Teile Mecklenburg-Vorpommerns eine schwere Sturmlage vorher. In exponierten Lagen wie etwa an der Ostseeküste sei mit teils schweren Sturmböen zwischen 90 und 100 Kilometern pro Stunde aus Nordwest zu rechnen. In Vorpommern bringt der Sturm erneut auch viel Regen mit sich.

Fährverbindungen nach Hiddensee und Rügen eingestellt

Aus diesem Grund wurden bereits Fährverbindungen zu den Inseln Hiddensee und Rügen eingestellt. Zur Insel Hiddensee sei der gesamte Fährverkehr für Montag und Dienstagvormittag betroffen. Es finde auch kein Wassertaxi-Verkehr statt, teilte die Reederei Hiddensee mit. „Wir bitten alle Urlauber, die Montag oder Dienstag an- oder abreisen wollten, Ihren An- oder Abreisetag auf Mittwoch zu verlegen.“

Der Verkehr auf und nach Rügen ist ebenfalls vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen: Bis Dienstagvormittag werden die Wittower Fähre im Norden Rügens und die Rügen-Fähre zwischen Glewitz und Stahlbrode sowie alle Fahrten mit dem Fahrgastschiff „Altefähr“ auf der Linie Stralsund-Altefähr und zurück eingestellt, wie die Weiße Flotte mitteilte. Auch die Robbenfahrten und der Fahrgastverkehr zwischen Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und Lauterbach fallen wetterbedingt erstmal aus.

Sturmwarnung: DB rechnet mit Einschränkungen im Zugverkehr

Die von Rostock aus verkehrende Fährreederei TT-Linie warnte, dass es aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in Trelleborg/Schweden am Montag zu Stornierungen und Fahrplanänderungen für Abfahrten ab Travemünde, Rostock und Trelleborg kommen könnte. Betroffene Kunden würden von TT-Line informiert.

In Schleswig-Holstein und Hamburg sieht es laut DWD ähnlich stürmisch aus: Für Montag bis in die Nacht zum Dienstag gibt der DWD eine Sturmwarnung für Schleswig-Holstein und Hamburg heraus. An der Nordseeküste könnte es laut den Vorhersagen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine Sturmflut geben.

Bahnreisende müssen sich wegen des Sturms am Montag in Schleswig-Holstein auf erhebliche Beeinträchtigungen des Zugverkehrs einstellen. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, könne es aufgrund des Unwetters noch bis zum morgigen Dienstag zu Beeinträchtigungen kommen. Reisenden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt im Internet über ihre Verbindung zu informieren.

Herabstürzende Bäume verursachen Feuerwehreinsätze in Hamburg

In Hamburg-Iserbrook wiederum ist eine 20 Meter hohe Linde auf ein Reihenhaus gefallen. Eine Sturmböe habe den 1,5 Meter dicken Stamm des Baumes im Wurzelbereich gespalten, teilte die Feuerwehr Hamburg mit. Danach stürzte der Baum auf die Giebelseite des Hauses und beschädigte neben Wand und Dach. Die Feuerwehr sei mit Spezialausrüstung und einer Drehleiter im Einsatz gewesen, um den Baum abzutragen. Insgesamt 20 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.

Ähnliche Szenen spielten sich fast zeitgleich in Barmbek-Süd ab: Ein 15 Meter hoher Baum riss durch eine Sturmböe im oberen Stammbereich und drohte auf ein Café zu fallen. Mehr als drei Stunden lang waren 20 Kräfte der Barmbeker Feuerwache und der Technik- und Umweltwache im Einsatz, um den betroffenen Baumteil zu sichern und abzutragen. Zur Sicherung des Baumes waren auch Höhenretter der Feuerwehr Hamburg und ein Kran nötig. (dpa/mp)