A7 in Richtung Hamburg gesperrt: Sattelzug voller Bierflaschen stürzt um

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Großenaspe (Kreis Segeberg) hat am Montagmorgen zu einer Vollsperrung der A7 geführt: Laut Polizei fuhr ein Mann mit seinem Lkw einem am Standstreifen stehenden Pkw auf – der Laster kippte daraufhin zur Seite.

In einem Grünstreifen seitlich der Autobahn kam das tonnenschwere Fahrzeug samt Auflieger quer zum Stehen. Der Fahrer wurde laut Polizei dadurch leicht verletzt und von Sanitätern versorgt. Er kam in eine Klinik. In dem Pkw – der aufgrund einer Panne liegengeblieben war – befanden sich zur Zeit der Kollision keine Menschen: Die Fahrerin hatte ihr Auto bereits verlassen.

A7: Vollsperrung dauert länger – ein Kran muss kommen

Die Polizei ließ die A7 in Richtung Hamburg voll sperren, leitete den Verkehr ab Großenaspe ab. Es kommt dadurch zu größeren Verkehrsbehinderungen in dem Bereich.

Und die Sperrung wird noch einige Zeit andauern: Der Lkw, der mit (leeren) Bierflaschen beladen war, muss durch einen Kran wieder aufwendig aufgerichtet werden.

Am Mittag kündigte ein Polizeisprecher an, dass die Arbeiten auf der Autobahn wohl noch bis zum frühen Abend andauern werden. Erst wenn der Lkw abgeschleppt wurde, wird die A7 wieder freigegeben, so der Sprecher. Die genauen Umstände des Unfall sind dagegen noch unklar: „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)