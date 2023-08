Alarm in der Hamburger City: Kunstobjekt droht auf Straße zu stürzen

Einsatz in der Hamburger Innenstadt: Ein Kunstobjekt, das an Seilen am Großen Burstah (Altstadt) hängt, droht zu fallen: Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Montagmittag an und sperrten daraufhin die Straße.

Das mehrfarbige Objekt, das offensichtlich unter anderem aus Glaselementen besteht, hängt eigentlich in rund acht Metern Höhe über der Straße. Doch die Seile schienen nachgegeben zu haben, das Werk drohte auf den Asphalt zu fallen.

Hamburger Innenstadt: Straße weiterhin gesperrt

Zudem hing das Kabel der Straßenbeleuchtung soweit herunter, dass keine Busse dort mehr fahren konnten. Als Erstes hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Zwar rückte die Feuerwehr zügig ab, weil eine Spezialfirma für die Sicherung angefordert wurde. Die Polizei ließ die Straße aber weiterhin gesperrt. Unklar war, wann die Sperrung wieder aufgehoben wird. Für das Beleuchtungskabel wurde Vattenfall informiert, als Stromversorger zuständig für die Behebung. (dg)