Zweites „Punk-Wochenende“ auf Sylt: Anarchistische Flagge und Festnahmen

Was zunächst ein Meme im Internet war, haben manche doch wahr werden lassen: Über das Pfingstwochenende sind vermehrt Feiernde und Punks mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt gefahren, wobei es zu einigen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam – auch an diesem Wochenende.

Über das Pfingstwochenende waren etwa 50 bis 80 Personen auf Sylt, die der Punker-Szene zugeordnet werden können. Diesen Freitag sprach die Polizei hingegen von 20 bis 25 Punks auf der Nordseeinsel, wie ein Polizeisprecher dem „Hamburger Abendblatt“ erzählt habe.

Dabei soll es zwei Vorfälle gegeben haben, die sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr in der Fußgängerzone in Westerland abspielten, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Demnach habe ein vermutlich 36 Jahre alter Mann eine Flagge eines Lokals mit einer Flagge der „Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands“ ausgetauscht, wie auch das „Hamburger Abendblatt“ zuvor berichtete.

Die Polizei verhängte einen Platzverweis, woran der Mann sich jedoch nicht gehalten haben soll, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Die anarchistische Flagge wurde indes wieder ausgetauscht. Bei einem weiteren Vorfall kam es zu einer Schlägerei, bei der ein 29-jähriger Mann in Gewahrsam genommen wurde, so das „Hamburger Abendblatt“. Wie die Polizei der MOPO erzählte, kam es bisher zu keinen weiteren Vorfällen. (to)