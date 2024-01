Wieder Großalarm im Norden: Feuer in Diakonie – vier Verletzte

Erst am vergangenen Wochenende kam es in Bad Schwartau (Ostholstein) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Am Montagmorgen schrillten wieder die Alarmglocken: ein Brand in einer Diakonie. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 10.50 Uhr wurde ein Brand mit starker Qualmentwicklung in der Diakonie im Sonnenweg gemeldet. Die Feuerwehr, Rettungswagen und ein Notarzt rückten daraufhin an.

Vier Diakonie-Bewohner verletzt in Klinik

Im dritten Obergeschoss des Hauses hatte eine Küche gebrannt. Das Gebäude sei laut des Sprechers stark verqualmt gewesen. Mehrere Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Vier davon waren verletzt, eine davon schwer. Alle kamen in umliegende Kliniken. Das Feuer war nach gut 40 Minuten gelöscht. Die Polizei ermittelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Hamburger Pflegeheim: Handwerker rettet Bewohner und verhindert Schlimmeres

Am Sonntag waren die Retter bereits zu einem Großalarm in einer Reha-Klinik ausgerückt. Dort hatte es in einem Lüftungsschacht gebrannt. Mehrere Patienten mussten gerettet werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.