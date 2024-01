Brand in Hamburger Pflegeheim: Handwerker rettet Bewohner und verhindert Schlimmeres

In einem Pflegeheim in Bahrenfeld ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Gleich mehrere Löschzüge, Rettungswagen und ein Notarzt wurden dorthin entsandt.

Gegen 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr informiert: Das Pflegeheim-Personal in der Einrichtung am Holstenkamp habe von einem Feuer berichtet, das in einer Wohnung ausgebrochen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Es brannten diverse Einrichtungsgegenstände.“

Fünf Menschen vom Rettungsdienst versorgt

Als die Kräfte eintrafen, hatten die Pfleger die Patienten bereits in Sicherheit gebracht, ein Handwerker, der zufällig da war, hatte den in der brennenden Wohnung lebenden Mann gerettet. „Er unternahm auch erste Löschversuche. Dadurch konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden“, so der Sprecher weiter.

Dennoch mussten drei Senioren und zwei Mitarbeiter vom Rettungsdienst versorgt und betreut werden. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Derweil löschten die Beamten das Feuer in der Wohnung, anschließend wurde der Gebäudetrakt belüftet. Der Einsatz dauerte rund 40 Minuten.

Was den Brand verursachte, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dg/rüga)