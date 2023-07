Drei Tage nach Brand in historischer Kate: Wieder Feuer-Alarm in Glinde

In der Nacht zu Freitag brannten im Norden mehrere Mülleimer und ein Auto. Ein Anwohner habe noch versucht, den Wagen mit einem Gartenschlauch zu löschen. Erst vor wenigen Tagen brannte in der Nähe des Tatortes eine historische Kate nieder.

Gegen ein Uhr nachts wurde die Feuerwehr in den Bornweg in Glinde (Kreis Stormarn) gerufen, bestätigt ein Polizei-Sprecher der MOPO. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten ungefähr 14 Hausmülltonnen und ein Auto in der Straße.

Im Norden: 14 Mülltonnen brennen in Glinde

Mit Atemschutzmaske machte sich die Feuerwehr ans Löschen. Laut eines Reporters vor Ort schauten einige Anwohner bei den Löscharbeiten zu, einer habe noch versucht, das brennende Auto mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann zündet Wohnung seiner Ex an – ihr Sohn springt vom Balkon

Alle Kunststoffmülltonnen und das Auto wurden bei dem Brand zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 7000 Euro. „Eine Brandstiftung können wir nicht ausschließen“, heißt es vom Polizei-Sprecher am Freitag. Die Beamten vor Ort suchten noch in der Nacht nach möglichen Tätern.

Erst in der Nacht zu Dienstag war in der Nähe eine historische Kate Dienstag ausgebrannt. Um das Gebäude im Privatbesitz hatte es immer wieder Diskussionen gegeben. (vd)