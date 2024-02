Vermisstes Ehepaar: Suche wird fortgesetzt – doch es gibt kaum noch Hoffnung

Am Dienstag wandte sich die Segeberger Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Ein Ehepaar war seit der Nacht zu Montag spurlos verschwunden. Die verzweifelte Tochter suchte die Umgebung ab und entdeckte das Auto ihrer Eltern an einem See. Seitdem wird nach den Rentnern gesucht.

Als die Tochter ihre Eltern Hanno Peter B. (83) und Ingeborg (81) am Montag bei der Polizei als vermisst meldete und Hintergründe dazu mitteilte, veröffentlichten die Beamten umgehend ein Foto der beiden und baten die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Tochter entdeckt Auto der Vermissten

Die Tochter unternahm eigene Suchmaßnahmen und wurde am Dienstag fündig. An einem Segeberger See entdeckte sie das Auto ihrer Eltern. Eine groß angelegte Suche durch Polizei und Feuerwehr wurde am späten Abend ergebnislos abgebrochen. Am Mittwochmorgen wurde sie mit Tauchern, Drohnen, Suchhunden und Sonarbooten sowie einem Tauchroboter fortgesetzt. Dabei kamen auch Taucher der Hamburger Polizei zum Einsatz.

Am späten Abend wurden per Sonar zwei körperähnliche Umrisse in der Tiefe erkannt, bevor die Suche wegen der Dunkelheit abgebrochen werden musste. Am Donnerstag soll sie fortgesetzt werden. Aufgrund der Gesamtumstände hat die Polizei keine Hoffnung mehr, das Paar lebend aufzufinden.