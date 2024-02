Spurlos verschwunden: Verzweifelte Suche nach Ehepaar aus dem Norden

Seit dem vergangenen Sonntag wird ein Ehepaar aus Bad Segeberg (Kreis Segeberg) vermisst. Der Fall ist äußerst rätselhaft, da das Paar scheinbar über Nacht spurlos verschwunden ist, ohne dass es Hinweise auf beispielsweise eine kurzfristige Reise gibt.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Vermissten um Hanno-Peter B. (83) und seine Ehefrau Helga (81). Sie wurden zuletzt in einem grauen VW T-Cross mit Segeberger Kennzeichen gesehen. Bereits in der Nacht zum Montag kehrten sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück.

Tochter in großer Sorge

Wie die MOPO erfuhr, hat die gemeinsame Tochter das Paar als vermisst gemeldet. Wertsachen, Geldbörsen usw. haben sie offenbar nicht mitgenommen. Auch deutet nichts auf eine kurzfristig angetretene Reise hin. Der Mann ist etwa 1,65 Meter groß und auffallend schlank. Die Frau soll ebenfalls 1,65 Meter groß sein mit grauen Haaren. Hinweise an Tel. (04551) 884-0.