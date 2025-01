Hunderte Schließfächer in Bank aufgebrochen – Schaden über 10 Millionen Euro!

Die Kriminellen machten richtig fette Beute. In der Nacht zum 21. Dezember 2024 haben Gangster in einer Lübecker Bank mehr als 300 Schließfächer aufgebrochen. Schaden: mehr als 10 Millionen Euro! Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Videoaufnahmen zeigen mindestens vier Tatverdächtige, die bereits am 20. Dezember gegen 11.30 Uhr nacheinander die Filiale der Deutschen Bank am Kohlmarkt betraten. Um ihre Identität zu verschleiern, trugen sie lange Mäntel, Mützen und teilweise Gesichtsbedeckungen. Bei der Tat wurden Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld sowie persönliche Gegenstände von individuellem Wert entwendet.

Polizei sucht Zeugen – vier Personen gesucht

Eine der Personen trug einen weißen Steppmantel mit Kapuze, ein schwarzes Gesichtstuch und hatte einen olivgrünen Trolley dabei. Eine andere war mit einem dunklen Steppmantel mit Kapuze und einem Basecap bekleidet, sie hielt eine PET-Wasserflasche in der Hand und hatte eine helle Umhängetasche bei sich. Die dritte Person trug einen olivgrünen Steppmantel, eine Infektionsschutzmaske und eine Brille und hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Die vierte Person hatte kinnlange bräunliche Haare und war bekleidet mit einem hellen Trenchcoat und einer olivgrünen Hose. Sie hatte einen auffälligen roten Trolley dabei.

Im Innenhof des Gebäudekomplexes wurden zwei Fahrzeuge beobachtet, die vermutlich als Fluchtwagen dienten. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in den frühen Morgenstunden des 21. Dezember in den Innenhof. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen, ihren Aufenthaltsorten oder den Fahrzeugen machen können. Von besonderem Interesse sind Informationen zu den getragenen Mänteln, Kopfbedeckungen und Koffern.

Zeugen, die zwischen Freitag, 20. Dezember, 10 Uhr, und Samstag, 21. Dezember, 5 Uhr, im Bereich der Deutschen Bank oder des angrenzenden Innenhofs Fotos oder Videos gemacht haben, werden gebeten, diese über das Hinweisportal https://sh.hinweisportal.de hochzuladen. Für Hinweise hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Außerdem steht ein Bürgertelefon am Dienstag, 28. Januar 2025, von 12 bis 18 Uhr, und am Mittwoch, 29. Januar 2025, von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer (0451) 1312222 zur Verfügung.

Der Fall in Lübeck erinnert an einen spektakulären Coup nahe Hamburg. Im August 2021 hatten unbekannte Täter in Norderstedt rund 650 Schließfächer der Hamburger Sparkasse ausgeräumt. Damals waren die Kriminellen mit einem Kernbohrer aus extra angemieteten Räumen über der Filiale in den Tresorraum gelangt. Über den Weg der Täter in das Bankgebäude in Lübeck gibt es noch keine Angaben.