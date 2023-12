Traurige Nachricht: Vermisster 79-Jähriger tot aufgefunden

Seit dem 8. Dezember wurde er vermisst: der 79-jährige Bernd Ludwig M. aus Schwentinental (Landkreis Plön). Nun gibt es traurige Gewissheit. Der Rentner ist tot.

Die Angehörigen waren in höchster Sorge, denn Bernd Ludwig M. war dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Deshalb hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm ausgeschrieben.

Am 12. Dezember gab es dann ein Hoffnungszeichen: Ein Zeuge berichtete, den Vermissten an einer Bushaltestelle gesehen zu haben. Ganz in der Nähe seiner Wohnanschrift im Ortsteil Klausdorf. Doch danach verlor sich jede Spur.

Nun gab die Polizeidirektion Kiel bekannt, dass Bernd Ludwig M. tot ist. Die Leiche des 79-Jährigen sei am Donnerstag in Kiel-Ellerbek gefunden worden. „Ein Fremdverschulden dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand nicht vorliegen“, hieß es in der Mitteilung.