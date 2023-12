Seit einer Woche spurlos verschwunden: Wo ist der 79-jährige Bernd Ludwig M.?

Im Landkreis Plön wird seit einer Woche der 79-jährige Bernd Ludwig M. vermisst – er braucht dringend Hilfe, weshalb die Polizei öffentlich nach dem Mann fahndet.

Bereits am vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei eine Vermisstenmeldung. Daraufhin meldete sich ein Zeuge und gab an, dass er Bernd Ludwig M. am Dienstag um 17 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle „Klausdorf Schule“ in Schwentinental (Landkreis Plön) gesehen habe.

79-Jähriger im Landkreis Plön vermisst

Bislang wurde der Mann noch nicht gefunden, weshalb die Polizei erneut öffentlich nach dem 79-Jährigen sucht. Bernd Ludwig M. trug am Dienstag einen dunklen Parka und eine dunkle Schiebermütze. Er ist klein – etwa 1,60 Meter groß – hat eine Glatze und einen grauen Bart. Besonders auffällig ist ein blauer Fleck im Gesicht, der aufgrund einer medizinischen Behandlung entstanden ist.

Es ist dringend notwendig, dass Bernd Ludwig M. ärztliche und medizinische Hilfe erhält. Falls Sie Bernd Ludwig M. gesehen oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160 3333 oder wählen Sie den Polizeiruf 110. (mp)