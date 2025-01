Toter aus Wedel identifiziert – Verdächtiger wieder frei

Nach dem Tod eines Mannes in Wedel (Kreis Pinneberg) am Mittwochmittag hat die Polizei nun nähere Informationen bekannt gegeben. Demnach ist der Mann nach einem Streit mit einem 20-Jährigen gestorben. Der stellte sich später der Polizei.

In einem Wohnhaus an der Straße Am Galgenberg hatten Polizisten am Mittwochnachmittag einen schwer verletzten Mann entdeckt. Er starb noch im Rettungswagen.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Itzehoe handelt es sich bei dem Toten um einen 56-jährigen Mann aus dem Landkreis Verden. In welcher Beziehung er zu dem 20-jährigen Beschuldigten stand, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Der junge Mann hatte sich in der Nacht auf dem Polizeirevier Pinneberg gestellt. Nach seinen Angaben kam es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 56-Jährigen.

Da keine Haftgründe vorliegen, befindet sich der Beschuldigte auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an. (mp)