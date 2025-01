Bei Hamburg: Polizei findet Schwerverletzten in Wohnung – wenig später ist er tot

Mysteriöser Kriminalfall in Wedel (Kreis Pinneberg): In einer Wohnung eines Wohnhauses entdecken Polizisten am Mittwochnachmittag einen schwer verletzten Mann. Noch auf dem Weg in die Klinik verstirbt er im Rettungswagen. Die Kripo ermittelt.

Der Schwerverletzte wurde gegen 12.10 Uhr in einer Wohnung an der Straße Galgenberg gemeldet, wie die MOPO erfuhr. Auch ein Notarzt rückte an und versorgte den bereits nicht mehr ansprechbaren Mann. Auf dem Weg in die Klinik erlag er jedoch seinen Verletzungen.

Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen – Spurensicherung am Tatort

In einer gemeinsamen Presseerklärung erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Abend, dass die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben könnten, ein Fall für die Kriminalpolizei seien. Weitere Auskünfte wollen sie deshalb erst am Donnerstag geben.

Nach MOPO-Informationen wird ein Tötungsdelikt zurzeit nicht ausgeschlossen. Das Opfer soll massive Verletzungen aufgewiesen haben. Beamte der Spurensicherung sind gegenwärtig am Tatort.