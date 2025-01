Einsatz bei Hamburg: Polizei schießt auf Randalierer (25)

In Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat ein Mann Polizisten attackiert. Ein Beamter zog seine Dienstwaffe und soll auf den Angreifer gefeuert haben.

Nach MOPO-Informationen wurde die Polizei gegen 4 Uhr von einem Anwohner am Bredenheider Weg über einen Mann (25) informiert, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und randalierte. Ein Streifenwagen war nach wenigen Minuten am Einsatzort.

Neu Wulmstorf: Angreifer von Polizei niedergeschossen

Dann eskalierte die Situation – der Mann griff die Beamten an und warf Gegenstände nach ihnen. Dabei wurde laut einem Sprecher ein Polizist am Kopf verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tätowierte Neonazi-Kämpfer wollen in Hamburg antreten – Veranstalter reagiert

Aufgrund der akuten Gefährdungslage soll einer der Polizisten seine Dienstwaffe gezogen und auf den Angreifer geschossen haben. Zwei Personen, darunter der Angreifer, wurden verletzt. Der 25-Jährige soll dabei eine Beinverletzung erlitten haben. Ob diese tatsächlich vom Schusswaffengebrauch des Polizisten stammt, wird geklärt.