Nach Mord an vierfacher Mutter im Norden: Mann in England verhaftet

Das schreckliche Verbrechen an einer Mutter von vier Kindern in Glückstadt (Kreis Steinburg) ist vor der Aufklärung. Ein Tatverdächtiger wurde nun in England gefasst und sitzt dort in Auslieferungshaft.

Die Tat vom 1. Februar erschütterte die Stadt. Kurz nach Mitternacht wurde nach einem Hinweis eine tote Frau (28) in ihrer Wohnung an der Straße Im Lübschen Recht aufgefunden. Sie war mit einem Messer verletzt worden und verblutet.

Vierfache Mutter mit Messer erstochen

In der Wohnung waren ihre vier Kinder im Alter von drei bis elf Jahren. Die Tatwaffe wurde gefunden und sichergestellt. Die Kinder kamen in Obhut des Jugendamts. Schnell richtete sich ein Tatverdacht gegen einen Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg gemeldet war.

Nach ihm wurde mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Nun wurde der 26-Jährige in Großbritannien gefasst. Laut einer Polizeisprecherin sitzt er dort in Auslieferungshaft und soll nach Deutschland überführt werden. Die Tat soll nach Einschätzungen der Polizei in der persönlichen Beziehung zwischen Täter und Opfer liegen.