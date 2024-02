Mutter (28) von vier Kindern in Wohnung erstochen – Mann festgenommen

In Glückstadt (Kreis Steinburg) bei Hamburg hat sich ein schweres Gewaltverbrechen zugetragen: In der Nacht zu Donnerstag ist in einer Wohnung an der Straße Im Lübschen Recht eine tote Frau (28) aufgefunden worden. Mit in der Wohnung: ihre vier Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren.

Um 0.45 Uhr bekam die Polizei den Hinweis zur Gewalttat. Nachbarn hatten sich besorgt gemeldet. Als die Beamten vor Ort erschienen, die Tür öffneten, fanden sie die 28-Jährige: „Sie war offenbar nach einem Messerangriff an der Schwere ihrer Verletzungen bereits verstorben“, sagte eine Polizeisprecherin.

Messer wird untersucht

Die Beamten nahmen die Kinder in ihre Obhut, die Kripo übernahm den Fall. Vor dem Wohnhaus wurden ein Messer sichergestellt – möglicherweise die Tatwaffe. Das Messer wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Kurz nach dem Fund wurde bereits ein 26-Jähriger in Itzehoe festgenommen. Er sei tatverdächtig und befinde sich den weiteren Angaben der Sprecherin zufolge in Polizeigewahrsam. „Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.“ Ob der Mann der Partner bzw. der Ex-Partner der Getöteten ist „wissen wir noch nicht“.

Die Mordkommission bittet daher auch gezielt um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer Zeuge geworden ist und eine dunkelhaarige, schlanke, männliche Person zwischen 0.40 und 4 Uhr im Bereich des Tatorts und des Glückstädter Bahnhofs gesehen hat, solle sich dringend melden. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen. (dg)