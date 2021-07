Entführung bei Hamburg

Ein mysteriöser Fall beschäftigt seit letzten Sonntag die Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Seit diesem Tag waren zwei Männer aus Hamburg und Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) vermisst. Die Ermittler konnten nicht ausschließen, dass eine Entführung vorlag. Nun meldeten sich die Verschwundenen.

Mit einer Pressemeldung wandte sich die Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen an die Öffentlichkeit. Darin baten die Ermittler um Zeugenhinweise zum Verschwinden von Deniz K. (41) aus Hamburg und Mohammad Reza J. N. (42) aus Geesthacht. Beide Männer seien seit dem 18. Juli spurlos verschwunden. Man ginge davon aus, dass die Männer von bislang unbekannten Tätern verschleppt worden sind und als Geiseln gefangen gehalten werden.

Mutmaßlich entführte Männer wieder da – Polizei ermittelt weiter

Wie die MOPO erfuhr, sind die Männer keine unbeschriebenen Blätter. Beide sollen in der Vergangenheit im Visier polizeilicher Ermittlungen gewesen sein. Kurz nachdem sich Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt hatte und Fotos der Vermissten veröffentlicht wurden, die Wende. Beide Männer tauchten plötzlich wieder auf. Der 41-Jährige aus Allermöhe meldete sich von zuhause, sein 42-jähriger Kumpel wurde bei der Polizei in Geesthacht vorstellig.

Beide Männer wurden vernommen, doch kooperativ zeigten sie sich nicht. Laut ihren Schilderungen wäre nicht von einer Geiselnahme auszugehen. Auch von wem sie festgehalten worden sein sollten, wüssten sie nicht. Die Ermittlungen werden nunmehr auch wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Freiheitsberaubung fortgeführt. Zum Schutze der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Details öffentlich gemacht werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.