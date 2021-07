Ein mysteriöser Fall beschäftigt seit letzten Sonntag die Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Seit diesem Tag sind zwei Männer aus Hamburg und Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer entführt worden sind und als Geiseln festgehalten werden.

Mit einer Pressemeldung wandte sich die Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen an die Öffentlichkeit. Darin baten die Ermittler um Zeugenhinweise zu dem Verschwinden von Deniz Kale (41) aus Hamburg und Mohammad Reza Jahan Nama (42) aus Geesthacht. Beide Männer sind seit dem 18. Juli spurlos verschwunden. Man gehe davon aus, dass die Männer von bislang unbekannten Tätern verschleppt worden sind und als Geiseln gefangen gehalten werden.

Entführung bei Hamburg – Polizei bittet um Zeugenhinweise

In diesem Zusammenhang wird auch ein schwarzer BMW X6 mit auffällig schwarzen Felgen mit dem Kennzeichen HH-MK 846 gesucht. Dieses Fahrzeug wurde zuletzt von Jahan Nama gefahren. Das Auto von Deniz Kale wurde am späten Sonntagnachmittag in der Vierländer Straße in Geesthacht aufgefunden. Aufgrund der dort vorgefundenen Lage gehen die Ermittler davon aus, das Deniz Kale von bislang unbekanntenTätern in deren Gewalt gebracht und verschleppt wurde. Beide Vermisste waren am Abend ihres Verschwindens verabredet.

Das mögliche Motiv hierfür ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zu deren Schutz können aktuell keine weiteren Details genannt werden. Zu näheren Hintergründen machen die ermittelnden Behörden ebenso keine weiteren Angaben. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Männern oder dem BMW X6 geben können. Hinweise an Tel. 0451 131 0 oder E-Mail an K1.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de.