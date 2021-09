Nachdem eine Frau (23) am 7. September tot in ihrer Wohnung in Ahrensburg gefunden wurde, ist die Polizei nun auf mögliche Beweismittel gestoßen: Beamte haben in der Nähe des Bahnhofs zwei Handys gefunden. Vom Gerätetyp her könnte es sich bei einem um das gesuchte Telefon der Toten handeln, sagt die Staatsanwaltschaft.

Auch eine Handyhülle hat die Polizei bei der Suche entdeckt. Die Gerätetypen passen nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft zu dem gesuchten Mobiltelefon. Sie sollen nun als digitale Datenträger von der Kriminaltechnik untersucht werden.

Mord in Ahrensburg: Polizei stellt mögliche Beweismittel sicher

Die Beweismittel fand die Polizei den Angaben zufolge im Hangbereich hinter dem Warteunterstand des Bahnhofs. Auch das Gelände und die Dächer der Flüchtlingsunterkunft im Kornkamp haben Beamte erneut abgesucht, heißt es in der Mitteilung. Rund 20 Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Eutin hatten den vermutlichen Fluchtweg des Täters nach Beweismitteln durchkämmt.

Die aus Afghanistan stammende 23-Jährige war am 7. September tot in ihrer Wohnung in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft gefunden worden. Ihr ebenfalls aus Afghanistan stammender 38 Jahre alter Ehemann sitzt wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. (dpa/mp)