Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Donnerstagmittag einen Mann an der Louise-Schröder-Straße festgenommen, der zuvor seine Ex-Freundin mit einem Messer bedroht haben soll.

In der Wohnung im Hochhaus war es den ersten Informationen zufolge zu einem Streit gekommen. Bei diesem soll der Mann zur Klinge gegriffen haben. Die Frau, seine Ex-Freundin, rannte den Angaben nach raus und verständigte die Polizei. Sie wurde von Sanitätern der Feuerwehr mit Schocksymptomen versorgt und in eine Klinik gebracht.

Frau mit Messer bedroht: Polizei nimmt Mann in Hamburg fest

Der Mann soll sich währenddessen in der Wohnung verschanzt und auf Anweisungen der Polizei nicht reagiert haben. Die Beamten sperrten das Gebiet und forderten Verstärkung an. Die kam in Form der neuen Spezialeinheit USE (Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen).

Während ein Teil der Einheit den Mann, der mittlerweile auf dem Balkon gekommen war und mit sich reden ließ, in ein Gespräch verwickelten, betrat ein anderer die Wohnung und nahm den Mann vorläufig fest. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern in dem Fall noch an. (dg)