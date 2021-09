Aufregung in einer S-Bahn in Hamburg: Zwischen den Stationen Bahrenfeld und Holstenstraße soll laut Angaben der Bundespolizei am Mittwoch ein Mann (23) in der Bahn gesessen haben, der eine Pistole bei sich trug.

Ein Passant hatte die Beamten gegen 16 Uhr informiert und von der Waffe im Hosenbund des Mannes berichtet. Er sei an der Holstenstraße ausgestiegen, soll der Zeuge am Telefon daraufhin geschildert haben – sofort machten sich daraufhin eine Vielzahl an Kräften der Bundes- sowie Landespolizei in mehreren Streifenwagen auf den Weg.

Hamburg: Gesuchter Mann sitzt mit Pistole in S-Bahn

„Polizeibeamte der Hamburger Polizei konnten den Mann in einem Kiosk in der Station stellen und eine Soft-Air-Pistole sicherstellen“, so ein Sprecher. Bundespolizisten, zuständig für alle S-Bahnbereiche, überprüften dann die Personalien des 23-Jährigen. Dabei kam heraus: Er war seit mehreren Wochen per Haftbefehl gesucht worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Randalierer fluten Hochhaus – Bewohnerin bleibt in Fahrstuhl stecken

Im August war er wegen etlicher Taten, bei denen er öffentliche Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein benutzt hatte, verurteilt worden. Eine geforderte Geldstrafe bezahlte der 33-Jährige, gegen den weitere Fahndungsnotizen wegen weiterer Straftaten vorlagen, allerdings nicht. Nun muss er für die nächsten 30 Tage ins Gefängnis. (dg)