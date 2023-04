Gewaltsamer Tod von Grzegorz S.: Polizei macht Fund und bittet um Mithilfe

Nach einem wichtigen Fund bittet die Polizei erneut um Mithilfe bei der Aufklärung eines Tötungsdelikts. Am 17. März war der 38-jährige Grzegorz S. leblos in einem Fahrzeug auf Sylt gefunden worden, das außerhalb von Westerland auf einem Feldweg abgestellt worden war.

Das Gesicht von Grzegorz S. soll verunstaltet und eines seiner Beine gebrochen worden sein. Die Leiche des 38-Jährigen war außerdem mit dem Schaum eines Feuerlöschers bedeckt. Einen solchen hat die Polizei nun gefunden: Es handelt sich um älteres Modell der Marke „Gloria”, das letztmalig 1986 geprüft wurde und 12 Kilogramm fasst. Unter der Rufnummer 04651-70470 nimmt die Polizei Sylt Hinweise dazu entgegen, wem der Feuerlöscher gehören könnte.

Die Ermittler suchen außerdem weiterhin nach einem dunklen Mobiltelefon der Marke Samsung und dem Schlüssel zu dem schwarzen VW-Passat, in dem der Tote gefunden wurde. Wer beobachtet hat, wie der Wagen am Dienstag, dem 14. März 2023 zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Feldweg zwischen Süderstraße und Lorens-de-Hahn-Straße abgestellt wurde, wird ebenfalls gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Die Polizei war am 16. März 2023 von einem Spaziergänger auf das verdächtige Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg übernahmen nach dem Fund des Toten die Ermittlungen.

Der Pole Grzegorz S. hatte als Maler auf der Insel Sylt gelebt und gearbeitet. Die polnische Community auf der Insel versammelte sich Anfang April an dem Fundort seiner Leiche, um eine Schweigeminute abzuhalten und ihres Landsmannes zu gedenken. (ps)