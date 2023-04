Mysteriöser Todesfall auf Sylt: Wie kam Grzegorz S. zu Tode?

Grzegorz S. – so heißt er, der mysteriöse Tote von Sylt. An diesem Samstag um 12 Uhr wollen sich die Mitglieder von Sylts polnischer Community zu einer Schweigeminute zusammenfinden und des toten Landsmanns gedenken.

Die Gedenkveranstaltung wird auf dem Pfad zwischen Süderstraße und Lorens-de-Han-Straße außerhalb von Westerland stattfinden – genau auf diesem Feldweg war S. am 17. März tot in seinem schwarzen VW Passat aufgefunden worden. Seine Leiche war mit Schaum aus einem Feuerlöscher bedeckt. Es heißt, das Gesicht der Leiche sei verunstaltet. Ein Bein soll gebrochen sein.

Mysteriöser Fall auf Sylt: In diesem schwarzen VW-Passat wurde ein Toter gefunden. hfr/Polizeidirektion Flensburg Mysteriöser Fall auf Sylt: In diesem schwarzen VW-Passat wurde der Tote gefunden.

Wer weiß, seit wann der VW Passat auf dem Feldweg stand?

Woran der 39-jährige Pole, der als Handwerker auf Sylt lebte, gestorben ist, das steht immer noch nicht fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Flensburg hält sich zu dieser Frage weiter bedeckt. Sie bestätigte bisher lediglich, dass es Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung gebe. Beim Opfer seien Verletzungen festgestellt worden.

Toter Mann auf Sylt: Ein Polizist sucht die Umgebung eines Campingplatzes bei Westerland nach Spuren ab. Syltpress / Wolfgang Barth Toter Mann auf Sylt: Ein Polizist sucht die Umgebung eines Campingplatzes bei Westerland nach Spuren ab.

Erst am Dienstag hatte die Polizei rund um den Leichenfundort noch einmal nach Beweisen gesucht. Dabei waren auch Taucher im Einsatz. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Vor allem geht es den Ermittlern um die Frage, ob das Fahrzeug von Grzegorz S. am 15. März zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht auf dem Feldweg abgestellt war, wo es am 17. März entdeckt wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizei auf Sylt unter Tel. 04651–704 70 zu melden.