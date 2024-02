Mit Traktoren und Lkw gegen „Bild“: Axel-Springer-Druckerei über Stunden blockiert

Erneut ist im Großraum Hamburg eine Druckerei, die Zeitungen beliefert, von Demonstranten blockiert worden. Dieses Mal traf es eine Firma in Ahrensburg (Kreis Stormarn), die primär Axel Springer mit Titeln wie „Bild“ oder „Welt“ bedient. Der Protest hielt sich über Stunden.

Am späten Freitagabend rollten die ersten Traktoren an, auch ein weißer Lkw folgte. Sie stellten sich so auf, dass die Zugänge der Druckerei nicht mehr anzufahren waren. Währenddessen ging in dem Unternehmen der Betrieb weiter.

Unmut über Berichterstattung der Presse

Laut Polizei waren es in der Spitze bis zu 150 Demonstranten, die ihren Unmut über die Berichterstattung der Presse zum Ausdruck brachten. Teils sollen sie aber sehr unterschiedliche Gründe für ihr Kommen genannt haben: Ging es einigen um die Artikel rund um die Agrardiesel-Subventionierung, sagten andere, die Presse habe schon zu Corona „falsch geschrieben“.

Die Zahl der Teilnehmer nahm im Laufe des Abend und der Nacht ab. Gegen 4 Uhr war die Blockade aufgelöst. Die Polizei schritt nicht vorher ein, ließ den Protest gewähren. Abo-Kunden von Axel Springer müssen für Samstag aber mit Verzögerungen rechnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Raub, Waffen, Drogen: Warum die Kriminalität vor allem in diesem Bezirk zunimmt

Vor einer Woche hatte es eine ähnliche Demonstration vor einem Presse-Großhandel gegeben, der auch die MOPO bedient, in Rahlstedt gegeben: Rund 70 Menschen blockierten die Zugänge von „4Press“ am Neuen Höltigbaum. Gegenüber der Polizei gab der Veranstalter der sogenannten Spontan-Demo die „falsche Berichterstattung der Presse über Krisenlagen in Deutschland“ an.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) wertete den Protest als „Angriff auf die freie Presse. Weil ihnen die Berichterstattung nicht passt, nehmen Demonstranten einfach Zeitungen und Zeitschriften als Geisel.“ Auch die Gewerkschaft Verdi verurteilte die Blockade scharf: „Die Ansage der Blockierer ist klar: Ihnen geht es darum, unabhängige Berichterstattung zu verhindern. Unsere Antwort ist ebenso deutlich: Wir werden als Gewerkschaft den antidemokratischen Kräften entschieden entgegentreten.“ (dg)