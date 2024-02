Angriff auf Pressefreiheit: Demonstranten blockieren Hamburger Zeitungsvertrieb

Zweieinhalb Stunden lang ging nichts mehr im Verteilzentrum Buch und Presse am Neuen Höltigbaum: Etwa 70 Demonstranten blockierten in der Nacht zum Samstag die Zufahrten zum Firmengelände in Rahlstedt, um die Auslieferung von Zeitungen zu verhindern. Grund: Unzufriedenheit mit der Berichterstattung der Presse.

Die Blockade begann gegen 23.45 Uhr. Mit einer Sattelschlepper-Zugmaschine, mehreren Transportern und Pkw versperrten die rund 70 Demonstranten drei Zufahrten zu dem Presseverteilzentrum, wie der Polizei-Lagedienst der MOPO sagte.

Presseverteilzentrum in Hamburg blockiert

Als die Polizei anrückte, gab sich einer der Teilnehmer als Versammlungsleiter zu erkennen und meldete bei den Beamten eine Spontan-Demo an. Als Grund nannte er die seiner Meinung nach „falsche Berichterstattung der Presse über die Krisenlagen in Deutschland“.

Die Beamten genehmigten die Versammlung zwar, wiesen die Blockierer aber an, die Zufahrten freizumachen. Da die Demonstranten der Auflage nicht nachkamen, löste die Polizei die Demo gegen 2.20 Uhr auf. Die Teilnehmer fuhren geschlossen los in Richtung Schleswig-Holstein.

Ob die Auslieferung der Zeitungen, darunter die MOPO, durch die Blockade in Teilen verhindert wurde, ist noch nicht bekannt.