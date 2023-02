Deutschlands beliebtester Ferienhof liegt im Norden

Einfach abschalten, in der Natur spazieren gehen und Schafen beim Grasen zuschauen: Das wünschen sich wohl Urlauber, die bei einem Trip aufs Land auf einem Ferienhof die Seele baumeln lassen. Das Internetportal „LandReise.de” hat jetzt bekannt gegeben, wo sie deutschlandweit am zufriedensten sind: Nämlich in einem Hof in Schleswig-Holstein!

Seit fünf Generationen bewirtschaftet Familie Hinrichs den Ferienhof „Witte Haubarg“ – und kann sich erneut über eine Auszeichnung freuen: Ihr Hof wurde von dem Portal als „Deutschlands Beliebtester Ferienhof 2023“ gewählt.

Ferien auf dem Bauernhof: Deshalb waren Gäste so zufrieden

Der Gewinner-Hof liegt ganz idyllisch bei Kotzenbüll (Kreis Nordfriesland) im Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Eiderstedt. Drei Ferienwohnungen unter Reetdächern können hier gemietet werden. Feriengäste schließen schnell Freundschaft mit den Shetty-Ponys Johnny & Max, der Haflinger-Dame Cheyenne und Schäferhund Champ. Aber auch das Mitmachprogramm mit anderen Tieren wie Enten, Hühnern, Gänsen, Schafen, Hängebauchschweinen kommt gut an. Nach Husum und Sankt Peter-Ording ist es nur ein Katzensprung. Besser geht es nicht, urteilen die Gäste.

Geschätzt wird außerdem die Herzlichkeit der Gastgeber: „Thore, Jann und Volker sind einfach die allerbesten Gastgeber. Es ist immer Zeit für einen Schnack und wenn die Kinder freudestrahlend auf ihren Thore zulaufen, wissen wir genau warum wir jeden Sommer hier verbringen. Es ist wie ein zweites Zuhause!“, heißt es in einer der vielen Gästestimmen.

Der Witte Haubarg auf Eiderstedt wurde zum beliebtesten Ferienhof gewählt. Witte Haubarg/LandReise.de Der Witte Haubarg auf Eiderstedt wurde zum beliebtesten Ferienhof gewählt.

Die Auszeichnung des Onlineportals wird jedes Jahr auf Basis der Gästebewertungen zur Unterkunft, Service, Freizeitangebot und Gastronomie vergeben. Der Hof gehörte schon 2022 zu den beliebtesten Höfen im Norden.

Das Portal erwähnt außerdem auch einen weiteren Hof im Norden, der besonders gut bewertet wurde: Es handelt sich um der Ferienhof „Gerdes Plaats” in der Stadt Norden in Ostfriesland im Nordwesten Niedersachsens. (ncd)