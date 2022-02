Hunderte Urlauber können nicht irren: Gäste haben auf LandReise.de die beliebtesten Ferienhöfe in Deutschland gewählt. Wir stellen die am besten bewerteten Höfe im Norden vor. Die Gäste bewerteten nicht nur die Unterbringung, Service, Freizeitangebote und Gastronomie , sondern legten vor allem auch Wert auf die Herzlichkeit und Familienfreundlichkeit der Gastgeber.

Schleswig-Holstein

Auf der Halbinsel Eiderstedt liegt der Witte Haubarg mit drei hochwertigen Ferienwohnungen unter Reet in einem für die Region typischen Bauernhaus. Seit fünf Generationen bewirtschaftet Familie Hinrichs den Hof. Feriengäste schließen schnell Freundschaft mit den Shetty-Ponys Johnny & Max und der Haflinger-Dame Cheyenne. Nach Husum und Sankt Peter-Ording ist es nur ein Katzensprung. Besser geht es nicht, urteilen die Gäste.

Vom Witte Haubarg lässt sich Eiderstedt auch auf dem Pferderücken gut entdecken.

Brandenburg

Sauna, Pool, Streichelgehege, die Spree vor der Tür – der Rüsterhof im Oder-Spree-Seenland ist ein ideales Urlaubsziel für alle, die Wasser, Tiere und Natur lieben. Die gern mit dem Kajak oder dem Fahrrad auf Tour gehen. Oder einfach nur mal in der Hängematte liegen wollen. Der Hof wurde zum beliebtesten Ferienhof in Brandenburg gewählt.

Mecklenburg

Am Lagerfeuer sitzen und in einem Tiny House übernachten – auf dem Kunterbunthof in Ostseenähe ist vieles möglich. Urlauber können im Tiny House oder in einer Jurte übernachten. Abends sitzen alle am Lagerfeuer und gucken in den Sternenhimmel. Ein Hof wie aus einer anderen Welt, den Urlauber jetzt zum besten im ganzen Bundesland wählten.

Farbe muss sein: Gäste frühstücken auf dem Kunterbunthof in Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Wer Tiere, insbesondere Pferde und Ponys liebt, ist auf dem Hof Flottwedel in Wietzendorf richtig. Außerdem gibt es Kaninchen und Katzen zum Streicheln, Gokarts zum Herumfahren und ganz viel zu entdecken. Der Abenteuerspielplatz ist genauso beliebt wie die Backofenfeste – alles top, urteilen die Gäste.