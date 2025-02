Messerverbot im Norden: Polizei stellt diverse Waffen sicher

Wie in Hamburg gilt auch in Schleswig-Holstein neuerdings ein allgemeines Waffenverbot im öffentlichen Nahverkehr. Bei Großkontrollen am Dienstag überprüfte die Polizei die Einhaltung der Regeln.

Vier Stunden lang haben Kräfte von Landes- und Bundespolizei am Dienstag an den Bahnhöfen Lübeck und Kiel die Einhaltung des seit Ende vergangenen Jahres geltenden allgemeinen Waffenverbots im öffentlichen Nahverkehr überprüft.

Laut der Beamten wurden zwischen 10 Uhr und 14 Uhr insgesamt 160 Menschen überprüft (100 in Kiel, weitere 60 in Lübeck). Tatsächlich wurden sie bei mehr als jedem zehnten Fall fündig: 15 Messer wurden sichergestellt, dazu ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray – in einem Fall wurden außerdem Drogen bei einem Reisenden gefunden.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kommentierte die Großkontrolle so: „Die Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist, weiterhin zu kontrollieren. Nur so kommen wir unserem Ziel, den Sicherheitsstandard in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhöhen, näher. Messer und Waffen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen!“