Die Bilder vom Samstag sind beeindruckend: Die Willy-Brand-Straße bis zum Horizont voller Menschen, ein Lichtermeer von Handys, vorne in leuchtenden Buchstaben: „Hamburg hält dagegen“. Zunächst hatten die Organisatoren von „Fridays for future“ nur eine kleine Demo von 5000 Teilnehmern angemeldet, aber dann überschlugen sich die Ereignisse in Berlin und das Orga-Team in Hamburg legte Nachtschichten ein. Die MOPO sprach mit zweien, die drei Tage lang nur ein Motto kannten: „Jede Stunde zählt.“ Wie organisiert man aus dem Stand so ein Mega-Event? Was macht man, wenn viel mehr kommen als erwartet? Und was kostet das?