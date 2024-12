Nach Waffenverboten in mehreren Bahnhöfen und übergangsweise in allen S-Bahnen hat der Senat jetzt nachgelegt: Ab sofort sind Messer, Schusswaffen oder andere gefährliche Gegenstände im gesamten öffentlichen Nahverkehr in Hamburg verboten – und zwar dauerhaft. Das gilt für alle Busse, Bahnen, Fähren und auch alle HVV-Stationen innerhalb der Stadt. Hamburg ist die erste deutsche Stadt, die zu dieser drastischen Maßnahme greift. Und die möglichen Strafen sind heftig. Die MOPO erklärt, was die neue Regelung im Detail bedeutet, etwa für Taschenmesser, Cuttermesser und Abwehrsprays.