Mann tötet zwei Frauen in Elmshorn: War es Mord oder Totschlag?

Ein Mann hat im vergangenen Juli zwei junge Frauen in einer Elmshorner Wohnung getötet. Für die Tat war der damals 29-Jährige extra aus Baden-Württemberg in den Norden gereist. Seit Januar steht er in Itzehoe vor Gericht.

Im Prozess gegen einen 30 Jahre alten Mann wegen Doppelmordes will das Landgericht Itzehoe am Dienstag (14. Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert.

Zwei Frauen in Elmshorn getötet: Mord oder Totschlag?

Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert und eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten beantragt. Der angeklagte Mann aus Eritrea soll im vergangenen Juli zwei Frauen in deren Wohnung in Elmshorn erstochen haben.

Das Luftbild zeigt das Wohnhaus in der Friedenstraße in Elmshorn, in dem die beiden Frauen umgebracht worden sind. Google Maps Das Luftbild zeigt das Wohnhaus in der Friedenstraße in Elmshorn, in dem die beiden Frauen umgebracht worden sind.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagte zu Beginn des Prozesses im Januar Heimtücke vorgeworfen. Beide Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren, die ebenfalls aus Eritrea stammten, hätten mit der Attacke nicht rechnen können.

Eines der Opfer erlitt der Anklage zufolge 18 Stiche und Schnitte, das andere 20. Die toten Frauen waren in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt gefunden worden. (dpa/mp)