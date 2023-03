Bei Hamburg: Schneefälle sorgen für Chaos auf den Autobahnen

Schnee, Hagel, Regen und Glätte: Am Montag meldete sich noch einmal der Winter im Norden zurück. Das hatte einige witterungsbedingte Unfälle zur Folge. Auf den Autobahnen bei Hamburg krachte es am Abend mehrfach.

Gleich drei Fahrzeuge – zwei Mercedes und ein Audi – waren an einem schweren Unfall auf der A7 bei Neumünster beteiligt. Gegen 21.40 Uhr verlor ein Fahrer bei hohem Tempo auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, hieß es von der Polizei. Er krachte nahe der Abfahrt Neumünster-Mitte in Richtung Hamburg zunächst in die Mittelschutzplanke, schleuderte anschließend über die Fahrbahn in die Außenschutzplanke und zurück auf die Fahrbahn.

A7 bei Neumünster: Drei Fahrzeuge kollidieren – Lebensgefahr

Auf der rechten Fahrspur kollidierte das Fahrzeug dann mit einem zweiten Auto, schleuderte weiter über die Fahrbahn – und traf noch ein drittes Fahrzeug. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Gleich drei Autos kollidierten auf der glatten A7. Offenbar hatte der Unfallverursacher bei hohem Tempo die Kontrolle verloren.

Bei einer Person besteht nach Polizeiangaben Lebensgefahr. Sie kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die A7 war bis 2 Uhr zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte voll gesperrt.

Auch Schnee-Unfälle auf A1 und A24 bei Hamburg

Auch östlich von Hamburg löste das Wetter am Montagabend reichlich Chaos aus. Auf der A24 bei Möhnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlugen sich gegen 23 Uhr gleich zwei Fahrzeuge. Beide waren in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

Vermutlich glättebedingt verloren die Fahrer die Kontrolle über ihre Autos. Ein Mercedes überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Das zweite Fahrzeug, ein VW Golf, kam auf der Fahrerseite zum Stehen – und traf dabei den Mercedes. Beide Autos sind ein Totalschaden. Die beiden Insassen des ersten Autos kamen mit leichten Verletzungen davon.

Zur gleichen Zeit kollidierten bei Schnefall zwei Fahrzeuge auf der A1 am Autobahnkreuz Bargteheide – vermutlich ebenfalls wetterbedingt. Ein Fahrer rutschte mit seinem Auto in die Leitplanke. Der Rettungsdienst versorgte die beiden beteiligten Personen vor Ort.