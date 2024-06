Erpressung, Gewalt, Raub: Stadt im Norden hat ein großes Jugendbanden-Problem

Raub, gefährliche Körperverletzung, Erpressung: Die Vorwürfe gegen fünf Mitglieder einer Jugendbande in Heide wiegen schwer. Doch es sind nicht die ersten Teenies aus der Stadt, die sich wegen einer Reihe an Straftaten vor dem Amtsgericht in Meldorf verantworten müssen.

Die juristische Aufarbeitung der Straftaten rund um den Heider Bahnhofsvorplatz geht am Dienstag vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) weiter. Dann startet ein Prozess gegen fünf Mitglieder einer Jugendgang, denen eine Reihe von Straftaten vorgeworfen werden. Angeklagt sind vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und ein Heranwachsender (18 Jahre oder älter), sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur. Ihnen werden schwere räuberische Erpressung, schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nähere Angaben zu den Tatvorwürfen wollte er mit Blick auf das Alter der Angeklagten nicht machen.

Heide hatte schon mehrfach Probleme mit Jugendkriminalität

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sind für den Prozess Verhandlungstermine bis in den Juni geplant. Im März hatte die Staatsanwaltschaft gegen vier Angeklagte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle vier Tatverdächtigen kamen damals in Untersuchungshaft. Die Gruppe soll in unterschiedlicher personeller Besetzung vorwiegend am Bahnhofsvorplatz in Heide diverse Straftaten verübt haben.

Erst am Dienstag hatte das Amtsgericht Meldorf einen 15-Jährigen wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte verwarnt und einen Dauerarrest von vier Wochen verhängt. Der Jugendliche war nach Gerichtsangaben zum überwiegenden Teil geständig und auch einsichtig. Das Jugendverfahren hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Das Gericht unterstellte den 15-Jährigen für die Zeit nach dem Arrest für vier Monate der Betreuung und Weisung durch die Jugendhilfe.

In Heide gab es in der Vergangenheit mehrfach Probleme mit Jugendkriminalität. So geriet die Dithmarscher Kreisstadt etwa im vergangenen Jahr wegen einer erschütternden Tat in die Schlagzeilen. Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren sollen ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt haben. Die Taten seien per Smartphone gefilmt worden, hieß es. (dpa/mp)