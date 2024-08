Dreister Diebstahl im Norden: Wertvolle Rassehunde aus Garten gestohlen

Der Albtraum eines jeden Hundebesitzers ist für einen Mann aus Ratzeburg (Herzogtum Lauenburg) Wirklichkeit geworden: Seine beiden Französischen Bulldoggen wurden aus dem umzäunten Garten gestohlen. Seit über 24 Stunden zittert er jetzt schon, ob es den beiden gut geht. Wer kann ihm helfen?

Der Ratzeburger Mark Heming postete zwei Fotos seiner Hunde in einer öffentlichen Facebook-Gruppe. Dazu schrieb er: „Am Donnerstag wurden Bosse (7, braune Französische Bulldogge) und Monty (6, graue Französische Bulldogge) in der Zeit von 16.15 bis 16.30 Uhr von einer umzäunten Terrasse in der Jägerstraße 26 gestohlen“. Er bat darum, sich bei Hinweisen per Privatnachricht oder Telefon zu melden. Der Beitrag wurde mittlerweile mehr als 8000 Mal geteilt und 200 Mal kommentiert, außerdem in etlichen weiteren Gruppen verbreitet.

Der Ratzeburger Mark Heming postete die Fotos seiner Hunde in einer öffentlichen Facebook-Gruppe. Facebook/Screenshot Der Ratzeburger Mark Heming postete die Fotos seiner Hunde in einer öffentlichen Facebook-Gruppe.

Bis Freitagabend konnten die beiden Hunde leider dennoch nicht gefunden werden. Die bis zu 1800 Euro teuren Französische Bulldoggen gehören zu den beliebtesten Hunderassen bei Dieben – und leider ist es neben Diebstählen von vor Geschäften angebundenen Hunden auch keine Seltenheit, dass die Tiere aus Gärten oder Autos gestohlen werden. Besonders während der Corona-Pandemie gab es viele solcher Straftaten, da die Nachfrage nach Hunden und anderen Haustieren groß war.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Verdacht: Balkonsturz in Hamburg – was geschah hinter dieser Tür?

In den Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, seine Hunde zu chippen und zu registrieren. Manche setzen auch auf einen GPS-Sender, um den Standort ihres Hundes jederzeit überwachen zu können. Heming setzt jetzt auf die große Reichweite, um seine beiden Hunde doch noch unversehrt finden zu können. (prei)