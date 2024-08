Es sah zunächst wie ein tragisches Unglück aus: Am vergangenen Samstagnachmittag stürzte eine Frau vom Balkon eines Wohnhauses in Eilbek in die Tiefe. Ein Notarzt versorgte die Schwerverletzte. Nun gibt es offenbar Zweifel an der Unfall-Hypothese: Die Kripo rückte an und versiegelte die Wohnung, in der es offenbar öfter zu Polizeieinsätzen gekommen ist.

Anwohner der Schellingstraße wählten gegen 16.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr. Sie meldeten, dass eine Frau vom Balkon gestürzt und rund 15 Meter in die Tiefe gefallen war. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, darunter ein Notarzt. Auch die Polizei war im Einsatz.

Balkonsturz in Hamburg-Eilbek: Kripo ermittelt