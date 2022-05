„Zu schnell beim Einparken“: Frau kippt mit Auto Böschung hinunter

Sie wollte eigenen Angaben nach nur schnell zur Krankengymnastik. Doch dann verschätzte sich die Frau (68) offenbar – und zwar so sehr, dass sie mit ihrem Auto in Seevetal-Maschen (Landkreis Harburg) eine Böschung hinterunterstürzte.

Der Vorfall ereigenete sich um 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag an der Eichenallee: Der weiße Volkswagen hing schief zwischen dem Abgang der Böschung und dem Treppenaufgang eines Geschäftsgebäudes. Ein Zeuge befestigte ein Abschleppseil an das Fahrzeug, zog es dann mit seinem Jeep fest, um zu verhindern, dass der VW noch weiter abrutscht.

Bei Hamburg: Frau kippt mit Auto Böschung hinunter

Weil der Wagen derart verkeilt war, konnte die Frau sich nicht selbst befreien. Zeugen halfen ihr, noch bevor die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, stand sie bereits auf dem Gehweg. Sie blieb laut Polizei unverletzt.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Den Beamten gegenüber soll sie gesagt haben, dass sie zu schnell beim Einparken war. Ein Polizeisprecher: „Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ Der VW wurde später abgeschleppt. Ob die Frau noch zur Gymnastik gegangen ist, ist nicht überliefert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Angst arbeitet mit“: Immer wieder Überfälle auf Bio-Märkte – Angestellte in Sorge

Zu einem ganz ähnlichen Unfall war es am selben Tag bereits in Hamburg-Bergedorf gekommen: Auch dort verlor der Fahrer eines BMW die Kontrolle, schoss vom Abfahrtsbereich der A25 über den Curslacker Neuer Deich und rutschte mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinunter. Der BMW landete auf einem zum Verkauf stehenden Auto eines Autohauses – in Schräglage. (dg)