BMW rutscht Böschung hinunter – und landet auf Neuwagen von Hamburger Autohaus

Kurioser Unfall in Bergedorf: Der Fahrer eines BMW hat am Mittwoch die Kontrolle über sein Auto verloren und ist laut Angaben der Hamburger Polizei eine Böschung am Curslacker Neuen Deich hinuntergerutscht. Dort landete er direkt auf einem dort von einem Autohaus angebotenen Gebrauchtwagen.

Der BMW hing mit der Fahrerseite voraus schräg auf der Motorhaube des jetzt vermutlich stark im Wert gefallenen Gebrauchtwagens. Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich nicht befreien.

Hamburg: Auto rutscht Böschung hinunter – Fahrer eingeklemmt

Kräfte der Feuerwehr sicherten zunächst das Auto in Schräglage, um dann die Rettung sicher zu koordnieren. Später wurde schweres hydraulisches Gerät benutzt, um den Verletzten aus dem Auto zu schneiden.

Die Aktion gestaltete sich aber als schwierig, weil jede neue Erschütterung dem Mann weitere Schmerzen zufügen konnte. Er sei ins Krankenhaus gekommen, hieß es vonseiten der Feuerwehr.

Laut Polizei ist die Ursache des Unfalls noch unklar. Ein Sprecher: „Der Mann war von der A25 abgefahren und dann vom Ausfahrtsbereich über die Straße direkt die Böschung hintuntergefahren.“ Ermittlungen dauern an. (dg)