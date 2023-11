Fußgänger im Norden totgefahren – Polizei findet Fluchtwagen

Nach einem tödlichen Unfall in Delmenhorst hat die Polizei das Fluchtfahrzeug des mutmaßlichen Täters gefunden. In einer Tempo-30-Zone wurde damit am vergangenen Wochenende ein Fußgänger totgefahren.

Der Fahrer oder die Fahrerin selbst sei weiterhin flüchtig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto war demnach zuletzt auf eine Frau aus Delmenhorst zugelassen. Passanten war das Auto auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik an der Oldenburger Landstraße aufgefallen.

Delmenhorst: Polizei findet Fluchtfahrzeug des Täters

Der SUV, an dem keine Kennzeichen mehr angebracht waren, zeigte eindeutige und passende Unfallspuren und wurde beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Die bisherige Halterin des Wagens konnte anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer ermittelt werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen dem Auto und einem 58-jährigen Fußgänger. Der Fahrer oder die Fahrerin war nach dem Aufprall geflohen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fußgänger in einer Tempo-30-Zone die Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde.

Die Polizei hatte zunächst erfolglos Halter von Fahrzeugen aufgesucht, die dem Modell des Unfallfahrzeugs entsprechen. Eine heiße Spur ergab sich zunächst nicht.

Am Dienstag wurde ein Hinweisportal eingerichtet und ein Aufruf in den sozialen Medien gestartet. Der Beitrag sei mehrere hundertmal geteilt und über 50.000 Mal aufgerufen worden, hieß es. (dpa/mp)