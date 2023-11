Schwerer Lkw-Unfall in Hamburg: Frau stirbt in Klinik

Der schwere Unfall vom vergangenen Freitag in Lurup hat nun einen tragischen Verlauf genommen: Die Frau, die beim Überqueren einer Straße von einem Lkw erfasst worden war, ist tot. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Der Unfall hatte sich am Freitag gegen 8.45 Uhr auf der Elbgaustraße ereignet. Dort soll die 35-Jährige bei roter Ampel die Fahrbahn überquert haben. Der Fahrer (48) eines herannahenden Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.

Frau erlag ihren schweren Verletzungen in der Klinik

Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort kämpften die Ärzte um ihr Leben – vergeblich, wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.