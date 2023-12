Nach Geldautomaten-Sprengung: Zehntausende Euro liegen auf der Straße

Erst gab es einen lauten Knall, dann einen echten Geldregen: In Harsefeld (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Samstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute, ließen aber auch viele Scheine zurück – mehrere Zehntausend Euro!

Hunderte 50er- und 20er-Noten liegen auf dem Gehweg der Marktstraße vor der Filiale der Deutschen Bank. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, Kripo-Beamte machen sich ein Bild vom Schaden innerhalb der Bank – das Innere ist erheblich beschädigt worden. Sie suchen auch nach Sprengstoffresten.

Harsefeld: Zeugen sehen Täter flüchten

Gegen 3 Uhr sollen dort laut Polizei vermutlich mehrere Täter einen Geldautomaten gesprengt und anschließend in einem hochmotorisierten Auto geflüchtet sein. So sagten es Zeugen gegenüber den Beamten aus. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Gauner hatten offenbar nicht die Zeit, alle Geldscheine einzusammeln, die vermutlich durch die Explosion in die Luft flogen und auf dem Gehweg landeten. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge sollen es etwa mehrere Tausend Euro sein, die auf der Straße lagen. Beamte sammelten das Geld ein.

Die Kripo hat Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art, den die Ermittler in Niedersachsen bearbeiten: Seit mittlerweile einigen Jahren kommt es besonders in ruhigeren, dörflichen Gegenden zu einer Vielzahl von Geldautomaten-Sprengungen. Meist sind es nach Polizeierkenntnissen Täter aus den Niederlanden.

Erst vor rund zwei Wochen war den Beamten laut Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann ein „Stich in das Wespennest“ gelungen: Die Beamten hätten in den Niederlanden eine mutmaßliche Bande auffliegen lassen, die in Deutschland zahlreiche Automaten gesprengt haben soll. Sieben Männer und eine Frau wurden festgenommen. Der Polizeipräsident sprach von einem „wirklich großen Erfolg“ und „ganz großem Kino“. (dg)