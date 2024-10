Nächster Unfall mit entlaufenem Pferd: 82-Jährige schwer verletzt – Tier tot

Es ist keine zwei Wochen her, da starb in Stade ein Taxifahrer bei einem Unfall mit zwei Pferden. Am Mittwoch kam es erneut zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen Auto und Tier.

Die 82-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Opel Astra auf der B73 in Richtung Dollern. Auf Höhe des Schlosses Agathenburg dann der Schreck: Plötzlich tauchte ein freilaufendes Pferd auf der Fahrbahn auf.

Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Wagen in das Tier. Sie wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei.

Unfall in Stade: Pferd stirbt nach Kollision – Fahrerin im Krankenhaus

Das Pferd wurde in der Nähe der Unfallstelle tot aufgefunden. Mittlerweile konnte der Halter des Pferdes laut Polizei ausfindig gemacht werden. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Anfang Oktober kam es auf der B73 bereits zu einem tödlichen Unfall, an dem ebenfalls zwei entlaufene Pferde beteiligt waren. Der Taxifahrer und die beiden Tiere starben.