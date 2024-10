„Größenwahnsinnig“ und „unberechenbar“, so beschreiben ihn Bekannte. Der Hamburger Kampfsportler Marcel M. soll eine große Nummer im Drogengeschäft sein, der 43-Jährige landete auf der Liste der meistgesuchte Kriminellen in Europa. Ermittler gehen davon aus, dass er kiloweise mit Kokain und Amphetaminen gehandelt hat. Nun ist er in Kolumbien durch einen Zufall aufgeflogen, er befindet sich in Haft. Es ist nicht das erste Mal, dass er im Gefängnis sitzt.