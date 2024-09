Unfall-Drama im Hamburger Umland: Zwei Pferde tot, Taxifahrer in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Stade bei Hamburg: Ein Taxifahrer fährt in der Nacht zum Montag auf der B73 zwei freilaufende Pferde an. Der Mann wird lebensgefährlich, die beiden Tiere tödlich verletzt.

Der Taxifahrer war mit einem Fahrgast gegen 24 Uhr auf dem Weg von Hamburg nach Cuxhaven, als offenbar kurz vorher zwei Pferde von einer nahegelegenen Weide ausbrachen und auf die Bundesstraße liefen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, war die Polizei bereits über die freilaufenden Tiere informiert und auf dem Weg zum Einsatzort. Auch eine Verkehrswarnung wurde herausgegeben.

Für den Taxifahrer zu spät: Er kollidierte frontal mit den jeweils rund 500 Kilo schweren Pferden. Die Front des Wagens wurde eingedrückt, der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Nachdem die Rettungskräfte der Feuerwehr ihn aus dem Wrack befreit hatten, begannen sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und brachten ihn ins Krankenhaus Stade.

Der Fahrgast auf der Rückbank des Taxis blieb nach Angaben des Reporters unverletzt, wurde aber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Pferde starben noch am Unfallort. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt, wem die Tiere gehörten und wie sie von der Weide ausbrechen konnten. (mp)