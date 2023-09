Er soll 14 Minuten lang ein Pony missbraucht haben: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Es ist eine Tat, die sprachlos macht: Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Mann Ende August im niedersächsischen Ort Maschen (Landkreis Harburg) 14 Minuten lang ein Pony missbraucht hat. Bis gestern fehlte von dem Täter jede Spur – jetzt sitzt ein 27-jähriger Verdächtiger im Knast.

Gegen 1 Uhr in der Nacht kletterte ein Mann über den Zaun auf die Weide bei Maschen, stellt eine Schubkarre hinter Pony-Stute Carrie, steigt darauf und missbraucht das Tier – 14 Minuten lang. Ein Wildkamera filmte den Vorgang; auf den Aufnahmen war der Mann gut zu erkennen. Die Tierschutzorganisation Peta hatte eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und sagte, dass er den Mann auf dem Video erkannt habe, so Polizeisprecher Jan Krüger zur MOPO. Die Beamten fuhren daraufhin am Dienstag zu der Adresse des Mannes im Nachbarort Stelle – und auch die Polizisten konnten den Mann „zweifelsfrei identifizieren“.

Mutmaßlicher Pony-Quäler: 27-Jähriger sitzt im Knast

Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus: Gegen den 27-Jährigen lagen bereits Haftbefehle aus Sachsen-Anhalt wegen zweier Delikte vor. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen – am Mittwoch wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Veterinäramt des Landkreises Harburg hat nun das Verfahren übernommen. Zuerst berichtete das Portal Seevetal-aktuell.de. (elu)