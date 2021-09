Fake-Kampagne im Norden: Nein, Zugfahren ist nicht gratis!

Eine Fake-Kampagne sorgt im Norden für Verwirrung. In Niedersachsen wurde mit gefälschter Werbung für Freifahrten mit dem Zug geworben.

Freie Fahrt eine Woche lang in allen Metronom-Zügen in Niedersachsen! Mit diesem Versprechen hat eine gefälschte Kampagne im Namen von mehreren Umweltverbänden geworben. Zum Wochenanfang wurden Flyer verteilt, dazu gibt es Aufkleber an Bahnhöfen und in Zügen für den angeblich kostenlosen Nahverkehr auf Zeit. Eine gefälschte Website und Social-Media-Accounts inklusive Video warben zudem für das Angebot. Wer die Urheber der Kampagne sind, ist nicht bekannt. Die Eisenbahngesellschaft wies auf ihrer Homepage darauf hin, dass die Aktion mit ihr nichts zu tun habe. Zuvor hatte der NDR berichtet.

HVV: Freifahrten in Hamburg

„Alle Fahrgäste, die versehentlich an die Echtheit der Flyer geglaubt haben, konnten problemlos im Zug nachlösen“, sagte ein Metronom-Sprecher am Dienstag. „Wir zählen nun darauf, dass die beteiligten Aktivisten, die sich kurzfristig unsere Identität ausgeliehen haben, persönlich und mit echter Identität bei uns melden“, betonte der Sprecher. In einem Statement bot er den Initiatoren der gefälschten Kampagne einen Job bei der Eisenbahngesellschaft an, allerdings ohne Gehalt.

Das könnte Sie auch interessieren: Streckenänderung – So soll die U5 Autos verbannen

Was aber stimmt ist, dass im September in Hamburg an vier verschiedenen Tagen die Fahrten mit dem HVV kostenlos sind. Das Unternehmen möchte damit die Mehrwertsteuersenkung aus dem Jahr 2020 vollständig an seine Kunden zurückgeben und dazu anregen, dass Auto mal stehen zu lassen. (dpa/jw)