Bei Hamburg: Polizei und Zoll filzen bekannte Shisha-Bar

Bei einem Großeinsatz von Polizei, Zoll, Finanz- und Ordnungsamt haben Beamte und Mitarbeiter der Behörden am Freitagabend eine Shisha-Bar an der Liliencronstraße in Neu Wulmstorf bei Hamburg durchsucht – die Bar war bereits im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten.

Es war ein gezielter, sogenannter Verbundeinsatz: Gegen 22.30 Uhr betraten die Kräfte das „Las Havannas“. Es soll überwiegend wohl um die Kontrolle von Schwarzarbeit gegangen sein.

Neu Wulmstorf: Polizei und Zoll filzen bekannte Shisha-Bar

Laut eines Reporters vor Ort sollen in dem Laden kleine Kokainkügelchen und unversteuerter Tabak sichergestellt worden sein. Das Lagezentrum der Polizei bestätigte gegenüber der MOPO den Einsatz, konnte auf Nachfrage aber keine Einzelheiten nennen.

In der Shisha-Bar war es im August 2021 zu einem großen Polizeieinsatz gekommen: Bei einer Auseinandersetzung sollen Gäste und Mitarbeiter des Ladens aufeinander losgegangen sein, nachdem ein Mann aus der Gäste-Gruppe des Ladens verwiesen wurde. Auch Schüsse fielen, als die Polizei eintraf. (dg)