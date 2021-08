Nach einem Schusswechsel vor einer Shisha-Bar in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg sucht die Polizei nach Zeugen. Die Streitigkeiten zwischen Gästen in dem Lokal entwickelten sich Samstagnacht gegen 2 Uhr, die Polizei wurde gerufen, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Ein 38-Jähriger erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Wobei er sich genau verletzte, war zunächst unklar. Beim Eintreffen der Polizei wurden aus einer Gruppe heraus Schüsse mit einer Pistole abgegeben. Unmittelbar danach zerstreuten sich die Streitenden.

Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen im Einsatz, eine Schusswaffe wurde sichergestellt. In einem Pkw fanden sich Einschusslöcher, Schussverletzungen erlitt niemand. Hinweise werden unter Telefonnummer 04181-2850 entgegengenommen. (mp/dpa)